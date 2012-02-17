В Коломые взорвался жилой дом
12:41, 17 февраля 2012Новости регионов
0
Потерпевший в больнице
В Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв в жилом доме.
Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Ивано-Франковской области, информация о взрыве в доме по ул. Франко 42-а, поступила к спасателям города Коломыя вчера, 16 февраля, в 18.31.
На месте происшествия было установлено, что в результате взрыва в подвальном помещении 4-этажного жилого дома получил термические ожоги лица, рук и дыхательных путей мужчина 1979 года рождения. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Коломыйскую райбольницу.
На месте происшествия работают спасательные подразделы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter