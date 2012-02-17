В Киеве на Печерске построят жилье для медиков

Киевский городской совет передал КП по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения "Спецжилфонд" земельный участок площадью 1,83 га по ул. Профессора Подвысоцкого, 4-в, в Печерском районе столицы под строительство доступного жилья для работников медицинских заведений коммунальной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. Его поддержали 83 из 111 зарегистрированных депутатов.

Земельный участок передан предприятию в постоянное пользование. Нормативная денежная оценка участка составляет 12 млн. 451 тыс. грн.

Земля до этого времени была в пользовании Печерского районного совета, но своим решением депутаты вернули ее в запас земель жилищной и общественной застройки и сразу передали «Спецжилфонду».

Как отмечалось при обсуждении вопроса, медикам должно быть передано не меньше 50% построенных здесь квартир. Проектом строительства должны быть предусмотрены места постоянного хранения автотранспорта (кроме открытых автостоянок). В составе проекта поручено сделать расчеты относительно обеспеченности населения объектами социальной сферы (детские дошкольные заведения, общеобразовательные школы, объекты здравоохранения и тому подобное) и предусмотреть их размещение и строительство одновременно с сооружением жилых домов.

Также сегодня депутаты отвели «Спецжилфонду» земельный участок площадью 0,46 га на просп. Науки, 63-а, в Голосеевском районе для строительства детского дошкольного заведения. Земля передана в краткосрочную аренду на 5 лет. За соответствующий проект решения проголосовал 91 из 111 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Другими двумя решениями Киевсовет выделил землю под строительство амбулаторий врачей семейной медицины: один участок площадью 0,09 га по ул. Краснознаменной, 148, в Голосеевском районе, другой площадью 0,015 га – по ул. Казацкой, 67-а, тоже в Голосеевском районе столицы. Оба участка переданы КП капитального строительства, реконструкции и инвестиций «Голосиево-будинвест» в постоянное пользование. Оба участка свободны от капитальной застройки.