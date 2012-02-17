Коммунальные службы Киева уже готовятся к весне

Подразделение КК «Киевавтодор» начали работы по подготовке к изменению погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Мы постоянно расчищаем ливневые стоки от снега, чтобы вода на решетках не накапливалась и не замерзала. Все ливнестоки сегодня содержатся в надлежащем состоянии, поэтому когда начнется таяние снега, вода свободно будет стекать в канализацию и подтопление Киеву не грозит", – цитирует пресс-служба слова директора КК «Киевавтодор» Георгия ГЛИНСКОГО.

При этом он заметил, что в Киеве есть проблемные места, где постоянно накапливаются большие объемы воды. Это, в частности, развязка возле станции метро "Левобережная", улица Фрунзе и площадь Победы. Подтапливает и улицу Богатырскую, где расположен каскад озер.

Вместе с тем, по словам Г.ГЛИНСКОГО, «Киевавтодор» продолжает работы по очистке дорожной сети и вывозу снега с автодорог города. Уже вывезено свыше 180 тыс. тонн снега.