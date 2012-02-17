Донетчина: в пожаре сгорели двое детей и их мать
08:57, 17 февраля 2012Новости регионов
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Обогреватель делали сами
В Дзержинске Донецкой области вследствие пожара погибли двое детей и их мать.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пожар возник в 14.20 в частном доме. Ее жертвами стали мальчик 2011 г.р., девочка 2009 г.р. и их мать 1978 г.р.
Пожар был ликвидирован в 15.45. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя кустарного производства.
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