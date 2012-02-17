У инвалидов-колясочников появилось свое такси

В Черкассах начало работать такси для инвалидов-колясочников. Услуга будет предоставляться за счет городской власти, и для клиентов будет бесплатной и не лимитированной относительно количества поездок.

Как передает корреспондент УНИАН, еще в прошлом году Черкасский горисполком приобрел микроавтобус за 160 тысяч гривень в рамках программы «Турбота». Компания «Киевстар» оплатила установку специальной подъемной платформы и GPS-навигатора, обеспечила диспетчерскую службу двумя телефонами с бесплатной мобильной связью.

На сегодняшний день в Черкассах проживают 635 граждан, относящихся к категории инвалидов-колясочников. Большинство из них редко выходят из дома или ежедневно преодолевает множество проблем, связанных с перемещению по городу. С открытием в городе инватакси черкащане с особыми потребностями получили новые возможности для общения и социализации, образования и развития.

На пресс-конференции городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ рассказал, что специальное такси для людей с ограниченными физическими возможностями необходимо для того, чтобы инвалиды имели возможность посещать кино, встречаться с друзьями, бывать на выставках, других культурных, развлекательных мероприятиях или добраться при необходимости в больницу, и не чувствовать при этом определенных неудобств или дискомфорта.

По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Владислава СВИРИДЕНКО, заказывать инватакси придется за 1-2 суток, чтобы диспетчер мог сформировать график. Но если нужно будет ехать сегодня, и в графике есть свободные часы – машина будет готова приехать к клиенту. По его прогнозам, ежедневно такси будет перевозить 10-12 человек.

Первой клиенткой инватакси стала председатель общественного объединения «Надднепрянский фонд» Анна ХАРЧЕНКО, которая первой в городе затронула вопрос создания такой услуги для инвалидов.

По словам первого заместителя Черкасского городского председателя Виктора БЕЗЗУБЕНКО, в реформе общественного транспорта в городе Черкассы предусмотрят функционирование городских автобусов с низким полом, чтобы инвалиды на колясках могли свободно пользоваться и общественным транспортом.