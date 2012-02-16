Луганщина: на автодорогах затруднено движение транспорта

В Луганской области на автодорогах затруднено движение транспорта из-за снегопада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации со ссылкой на данные ГАИ, из-за снегопада сегодня ночью был закрыт въезд грузового транспорта в Луганск. Грузовики направляют в объезд Луганска, чтобы они не создавали препятствий для работы общественного транспорта и городских коммунальных служб, очищающих дороги от снега.

В направлении Алчевска и Краснодона утром также было ограничено движение грузовых автомобилей.

В районе города Ровеньки в результате ДТП также затруднено продвижение автотранспорта. В настоящее время дорожные службы и ГАИ занимаются ликвидацией последствий аварии и возникшего затора.

Как сообщил начальник Управления транспорта и связи ОГА Эдуард РОМАНОВСКИЙ, серьезных сбоев транспортного сообщения на дорогах Луганской области нет. Движение пассажирского транспорта на пригородных и междугородных маршрутах не прекращается, хотя есть некоторые сбои в графике движения автобусов. Движение грузового транспорта не нарушено. На железной дороге чрезвычайных происшествий нет, пассажирское и пригородное сообщение ведется по графику. Луганский аэропорт работает в штатном режиме.

По данным Гидрометцентра, сегодня ночью и утром в Луганской области выпало 20,9 мм осадков или 72% от месячной нормы.