На "Детей столицы" выделят больше 3 млн грн

Киевсовет сегодня на пленарном заседании поддержал решение «О финансировании мероприятий городской целевой программы «Дети столицы» на 2012 год».

Финансирование программы на 2012 год установлено в размере 3 млн. 215 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

Комментируя на брифинге это решение, заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА отметила: «В 2011 году Киевсовет принял городскую целевую программу «Дети столицы» на 2011-2013 годы. Ее цель - организовать работу по предотвращению сиротства, обеспечить реабилитацию беспризорных детей, развитие семейных форм воспитания детей, лишенных родительской опеки. Принимая это решение, Киевсовет определяет перечень мероприятий программы на 2012 год».

Программой предусматривается: работа с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах; проведение рейдов «Дети улице», Всеукраинского рейда «Урок» с целью обеспечения своевременного выявления беспризорных и бездомных детей; предоставление дополнительных социальных услуг детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, учреждениями, созданными по решениям местных органов власти; проведение мероприятий к дню усыновления; предоставление социальных услуг относительно социально-психологической помощи семьям, которые взяли на воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и тому подобное.