Бойцы МЧС спасли 103-летнюю старушку во время пожара

Спасатели МЧС эвакуировали жительницу Крыма 1909 года рождения из горящего дома в Алупке.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Пожар произошел 15 февраля в двухэтажном доме дореволюционной постройки, который рассчитан на восемь квартир.

Огнем была охваченная часть веранды и крыша здания.

«Спасатели на руках вынесли 103-летнюю женщину из пылающего дома. Она не пострадала и передана опекунам», - говорится в сообщении.

Пожар, который возник, вероятно, из-за замыкания электропроводки, был ликвидирован за полчаса.



