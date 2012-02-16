Бойцы МЧС спасли 103-летнюю старушку во время пожара
15:22, 16 февраля 2012Новости регионов
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Замыкание электропроводки
Спасатели МЧС эвакуировали жительницу Крыма 1909 года рождения из горящего дома в Алупке.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
Пожар произошел 15 февраля в двухэтажном доме дореволюционной постройки, который рассчитан на восемь квартир.
Огнем была охваченная часть веранды и крыша здания.
«Спасатели на руках вынесли 103-летнюю женщину из пылающего дома. Она не пострадала и передана опекунам», - говорится в сообщении.
Пожар, который возник, вероятно, из-за замыкания электропроводки, был ликвидирован за полчаса.
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