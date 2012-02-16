В море возле Феодосии попали нефтепродукты

Загрязнение моря в районе Феодосии обнаружено возле пришвартованного судна, которое ранее использовал Черноморский флот России.

По предварительным подсчетам, в акваторию бухты попало 10-20 кг нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

«По информации Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции, 14 февраля в районе причала № 5 базы Черноморского флота РФ возле судна СХЗ 20 обнаружено загрязнение моря. Судно выведено из эксплуатации, команда отсутствует», - говорится в сообщении.

Осмотрев судно, специалисты выяснили, что в районе кормы у него поврежден корпус.

«По информации командования военной части ЧФ РФ, протекание судна ликвидировали путем наложения специального пластыря», - отметили ив Минэкологии.

Последствия загрязнения нефтепродуктами устранили российские военные с помощью плавсредств Феодосийского порта.

«Объем нефтепродуктов, которые попали в море, в настоящее время уточняет комиссия. Во время обследования акватории 15 февраля загрязнения моря нет. Ситуация находится под контролем», - говорится в сообщении.