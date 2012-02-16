19-летний сержант наладил наркобизнес в Донецком СИЗО

Сотрудниками УБНОН ГУМВД Украины в Донецкой области при проведении мероприятий с целью установления и ликвидации каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ в следственный изолятор Донецка, была задокументирована преступная деятельность одного из сотрудников СИЗО, который носил наркотики арестованным.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что 19-летний сержант, который приносил наркотики и распространял их среди арестованных, был задержан, когда пытался пронести через пропускной пункт очередную дозу. В ходе осмотра у него было обнаружено и изъято более 12 г каннабиса и 1,15 г прекурсора – псевдоефедрина.

Правоохранителями было установлено, что за разовую поставку наркотиков сотрудник СИЗО получал от следственно-арестованных 100 грн. Сейчас следствие устанавливает - на протяжении какого периода времени сержант поставлял наркотики в изолятор.

В отношении правоохранителя прокуратурой Ворошиловского района Донецка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 – сбыт наркотиков и ч.3 ст.364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением. В отношении сержанта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всей цепи поставки наркотических средств и психотропных веществ в следственный изолятор.