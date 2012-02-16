Луганщина: на шахте пострадало 10 горняков, один погиб

В Луганской области на шахте им. Космонавтов (ДТЭК «Ровенькиантрацит») в результате обвала площадки с трубами 10 горняков пострадали, один погиб.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям со СМИ территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области, трагедия случилась сегодня около 8.00 во время выхода горнорабочих после смены.

С горизонта 780 м на горизонт 970 м сорвалась и скатилась на группу шахтеров груженная трубами площадка.

Данные о точном количестве пострадавших уточняются.

Создана комиссия по расследованию причин происшествия.

На место выехал начальник территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области Александр ТРУФАНОВ и начальник Луганского горного округа Борис РЫБЧЕНКО.