В Севастополе вышли на линию 10 новых "скорых"

Севастопольская станция скорой помощи получила 10 современных автомобилей марки «Рено».

Как передает корреспондент УНИАН, вчера вечером машины вышли на линию.

Главный врач городской станции скорой помощи Александр АНАНЬИН в интервью журналистам заявил: «Автомобили импортного производства, «Рено», соответствуют всем предъявляемым ГОСТами требованиям, соответствуют европейским стандартам и по количеству топлива и по надёжности, по эксплуатационным качествам».

Кроме того, сказал он, эти машины полностью приспособлены для оказания экстренной медицинской помощи, есть носилки, необходимое медицинское оборудование – дефибрилляторы, кардиограф, кислород, наборы шин, носилки нескольких видов.

По словам А.АНАНЬИНА, по нормативам, у станции скорой помощи должен быть 31 автомобиль, и «все они у нас есть. Новые 10 идут под замену».

Он добавил, что «Севастополь является лидером по оснащению парка машин скорой помощи. Если программа (обновления парка машин) будет завершена, как планируется, и если в этом году ещё будут выделены средства на приобретение, мы будем абсолютными лидерами не только в Украине, но и в Европе».

В свою очередь начальник Управления здравоохранения Севастопольской горгосадминистрации Виктор ПОЛОГОВ сообщил журналистам, что на приобретение этих автомобилей было выделено 3 млн. 940 тыс. грн. из городского и государственного (субвенция) бюджетов.

По его словам, в текущем году предусмотрено еще 3 млн. грн. на приобретение такой техники.

Новые «Рено» заменят старые «Газели», которые, в свою очередь, будут переданы в сельскую зону. Такое указание дал председатель горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА. «У нас же машины освободятся? Вот мы их дадим на сельские районы. Они же еще поработают?! Под забор мы их ставить не будем», - сказал он.

Первый заместитель председателя ГГА Сергей САВЕНКОВ сообщил журналистам, что в Севастополе с началом работы 10 новых автомобилей скорой помощи фактически началась реформа в сфере здравоохранении.

По его информации, в текущем году по общему фонду на городскую медицинскую отрасль запланировано 339,8 млн. грн., тогда как в 2011 году выделялось 297,9 млн. грн.