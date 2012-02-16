Во Львове в вагонном депо пострадали двое людей

Вследствие взрыва

Вчера днем во Львове в ремонтном цехе пассажирского вагонного депо «Львов» произошел взрыв газо-воздушной смеси. Пострадали двое работников депо. Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, взрыв произошел во время выполнения газосварочных работ. Вследствие взрыва получили ожоги тела I-II степени газосварщик 1990 г.р. и слесарь 1989 г.р. Пострадавшие госпитализированы.

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