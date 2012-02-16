Луганщина: за сутки на пожарах погибли 4 человека

В Луганской области за сутки на пожарах погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Луганской облгосадминистрации, 15 февраля в селе Демино-Александровка Троицкого района от неосторожности при курении в жилом доме возник пожар. На месте пожара обнаружены трупы мужчины и женщины.

В Старобельском районе, в селе Песчаное в результате отравления угарным газом в частном жилом доме погибли мужчина и женщина. Причина отравления - нарушение правил эксплуатации твердотопливной печи, отсутствие тяги. Ведется следствие.