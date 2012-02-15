В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатской области на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение по поводу сильных снегопадов, метелей и гололедицы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, снегопады будут продолжаться еще, по крайней мере, полтора суток. В ночь на 16 февраля по Закарпатской области сохранятся сильный снег, гололедица, местами метели, снежные заносы, усиление ветра до 15-20, на высокогорье Карпат до 25-30 м/с.

Кроме того, синоптика предупреждает о том, что из-за метели видимость на отдельных участках автодорог в Закарпатской области снизится до 200-500 м.

Сложные погодные условия наблюдаются на Латирском и Абранском перевалах, которые соединяют Закарпатскую область с Украиной.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении МЧС Украины в Закарпатской области, из-за сложных погодных условий спасательные подразделения УМЧС выехали на перевалы, чтобы расчищать их и помогать транспорту, особенно крупногабаритному, преодолевать сложные перевалы.

«Для предотвращения прекращения автомобильного сообщения на Латирском и Абранском перевалах Воловецкого района сегодня там работают 3 автомобиля высокой проходимости и спецтехника (КрАЗы и аварийно-спасательный автомобиль «Стаер»)», - уточнили в УМЧС.

Спасатели также распространили обращение к водителям с просьбой при возможности воздержаться от путешествий, особенно с детьми, а при движении через перевалы обязательно оборудовать колеса транспортных средств цепями против скольжения.