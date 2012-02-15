В Донецком ожоговом центре умер еще один горняк

Сегодня в 13.30 в Донецком ожоговом центре скончался еще один, седьмой горняк, пострадавший 6 февраля от взрыва газовоздушной смеси на шахте «Северная» государственного предприятия «Дзержинскуголь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на заведующего отделом охраны труда, здоровья и экологии – главного технического инспектора труда Центрального комитета ПРУП Александра ПОГРЕБНЯКА..

По его словам, умер горный мастер 1972 года рождения.

В пресс-службе также сообщили, что в ожоговом центре остаются три горняка, и медики делают все возможное для их спасения.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в 22.30 при проведении взрывных работ в шахте «Северная» произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 10 шахтеров. По пути в больницу один из них скончался.

В ночь на 10 февраля умерли двое горняков - 1973 и 1971 года рождения.

Утром 11 февраля скончался горнорабочий очистного забоя 1969 г.р., а в тот же день в 22.00 от полученных ожогов и сопутствующих травм скончался мастер-взрывник 1969 года рождения.

13 февраля около 20.00 в Донецком ожоговом центре скончался начальник участка1962 года рождения.