Виннитчина: под весом снега провалилась кровля дома

В селе Шипинки Барского района Винницкой области под весом снега провалилась кровля частного жилого дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

В частности, как сказано в сообщении, в домовладении 54-летнего гражданина в результате выпадения большого количества осадков кровля частного жилого дома не выдержала нагрузки, в результате чего завалилась.

Проживающие в доме два человека, не пострадали, в настоящее время перешли на временное проживание к соседям.