Виннитчина: под весом снега провалилась кровля дома
15:55, 15 февраля 2012Новости регионов
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Жильцы не пострадали
В селе Шипинки Барского района Винницкой области под весом снега провалилась кровля частного жилого дома.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.
В частности, как сказано в сообщении, в домовладении 54-летнего гражданина в результате выпадения большого количества осадков кровля частного жилого дома не выдержала нагрузки, в результате чего завалилась.
Проживающие в доме два человека, не пострадали, в настоящее время перешли на временное проживание к соседям.
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