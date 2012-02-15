Самым бедным европейцам продлят продовольственную помощь

Европарламент поддержал продление на два года программы помощи продовольствием самым бедным европейцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня Европарламентом на сессии в Страсбурге докладе Чеслава Адама СИКЕРСКОГО (группа народных партий, Польша).

Согласно решению, до конца 2013 года 18 миллионов самых бедных европейцев будут иметь право на продовольственную помощь общим объемом в 500 млн. евро в год.

Новые правила будут применяться с 1 января 2012 года.

Схема предоставления помощи самым бедным жителям Европы была создана в 1987 году в рамках Общей сельскохозяйственной политики Евросоюза.

От начала действия схемы обеспечения продовольствием самых бедных осуществлялись из интервенционных запасов ЕС, однако в связи с их сокращением продовольствие стали закупать на рынке.

В апреле 2011 года Европейский суд в Люксембурге вынес решение, в соответствии с которым для предоставления помощи самым бедным могли использоваться лишь интервенционные запасы. Это решение означало, что фактически помощь в 2012 году должна была сократиться с 500 до 133 млн. евро. Именно поэтому Европарламент и Совет ЕС договорились о переходном механизме на 2012-2013 года, который позволяет осуществлять закупки на рынке продовольствия для дальнейшего его направления самым бедным жителям стран ЕС.