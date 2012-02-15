Опять детский суицид: девочка ночью выпрыгнула с 5-го этажа
13:12, 15 февраля 2012Новости регионов
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В Тернополе 13-летняя девочка выжила после падения с пятого этажа.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, девочка выпрыгнула из окна с целью совершения суицида сегодня около двух часов ночи.
Пострадавшая была госпитализирована в Тернопольскую городскую больницу №1. Врачи установили у нее открытый перелом бедра и закрытую травму грудной клетки.
Не исключено, что инцидент обусловлен последствиями переживаниями в День Валентина, отмечается в сообщении.
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