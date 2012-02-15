В школах Тернополя введут физическую зарядку

В школах Тернополя для улучшения физического развития детей будет введена физическая зарядка.

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, сейчас эти инициатива обсуждается с учителями физкультуры.

«Речь идет об упражнениях, которые могут делать все и которые не требуют серьезной физической нагрузки, чтобы не было каких-то негативных последствий. Ведь раньше в школах была зарядка, дети выполняли утром элементарные движения и упражнения, как следствие - физическое развитие детей было лучше. Сегодня, к сожалению, очень мало детей, которые признаны здоровыми, сколиоз или другие отклонения уже фиксируют на этапе школьном», – объяснил городской председатель.

По данным С.НАДАЛА, также решается, когда именно будет проводиться такая зарядка. «Ее нужно делать за счет свободного времени или сокращения какого-то урока. Я думаю, что логичнее какой-то перерыв для этих целей сделать немножко продолжительнее», – сказал мэр.