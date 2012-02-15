В Крыму построят центр экстренной медпомощи

Совет министров Крыма сегодня на заседании утвердил проектно-сметную документацию строительства республиканского центра экстренной медицинской помощи в Симферополе, проект оценивается почти в 100 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Проектно-сметная документация строительства центра экстренной медпомощи прошла государственную экспертизу и получила положительный экспертный отчет. Согласно документу, сметная стоимость строительства составит 99 млн. 990 тыс. грн.», - сообщили в Совмине.

Финансирование стройки предполагается осуществить в этом году за счет средств из субвенции госбюджета Украины бюджету Крыма.

Как сообщал УНИАН, Верховная рада Крыма в конце декабря 2011 года приняла бюджет автономной республики на 2012 год с доходами 3,86 млрд. грн. и расходами 4,13 млрд. грн.

Объем субвенций из госбюджета ожидается на уровне 2 млрд. грн.