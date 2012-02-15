В Тернопольской области в пунктах обогрева начали работать психологи. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, психологи общаются с бездомными, которые остались один на один со своими проблемами, чтобы морально поддержать их.

«В такой период основной работой является поддержка и предоставление бездомным возможности почувствовать, что они не одиноки, что их выслушают, поддержат и дадут совет. Ведь лекарством для каждой души является искреннее, живое общение», – объясняют свою инициативу спасатели.

В целом, в области развернуто 37 пунктов обогрева. За время их деятельности туда за помощью обратились 338 человек.

По данным центра пропаганды, пункты обогрева будут функционировать до завершения периода низких температур.

Справка УНИАН. С начала 2012 года в тернопольской области в результате переохлаждения погибли 9 человек, еще 77 пострадали.