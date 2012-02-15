В Макеевке горел коксохимзавод
08:47, 15 февраля 2012Новости регионов
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Производственный процесс не останавливался
Вчера в 23.51 в Макеевке Донецкой области на территории ПАО „Ясиновский коксохимический завод” в цехе сероочистки в результате разгерметизации коксогазопровода установки „Винтури” загорелся газ.
Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня в 1.30 десятью отделениями пожарно-спасательных подразделов пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Производственный процесс не останавливался. Причина разгерметизации и возгорания газа устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.
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