В Днепропетровске откроют областной перинатальный центр

В Днепропетровске на базе областной детской клинической больницы летом откроют перинатальный центр III уровня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, центр откроют в рамках реализации национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства», который внедряется по инициативе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Мы понимаем важность создания этого комплекса для повышения качества охраны материнства и детства в Днепропетровской области. Областная власть выделила на этот проект около 3,2 млн. грн. Также мы получаем финансовую поддержку от Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины», — заметила главный врач Днепропетровского городского роддома №2 Людмила ПАДАЛКА.

Областной перинатальный центр рассчитан на 89 мест коек и 4 тыс. родов в год. В составе перинатального центра предусматривается функционирование акушерского отделения на 59 коек, в том числе 7 коек интенсивной терапии для женщин, отделение интенсивной терапии для новорожденных на 7 кроваток и отделение патологии беременных на 30 коек. Это будет способствовать повышению качества медицинских услуг во время беременности, родов и в послеродовый период. Для обеспечения высокого уровня медицинских услуг приобретено 149 единиц медицинского оборудования на сумму 14,4 млн. грн.

На данный момент ведется профессиональная подготовка медиков, которые будут работать в центре. Уже повысили квалификацию 42 врача и 23 младших медицинских специалиста.

Как сообщал УНИАН, в рамках проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» до 2014 года планируется открыть перинатальные центры во всех областях Украины, а также в Киеве и Севастополе. В частности, в столице уже открыт один центр, предусматривается открытие еще двух.