В Каховке горела районная больница.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Херсонской области 14 февраля в 3.43 в Каховке произошел пожар в подсобном помещении (складе инвентаря) на территории Каховской центральной районной больницы.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты райотдела МЧС установили, что горит здание лаборатории противотуберкулезного диспансерного отделения, общая площадь 86 м кв. Огонь уже выбивался из окон и из под кровли здания. Возникла угроза распространения пожара на два соседних здания, расстояние между которыми составляет 2 - 3 метра.

Над тушением пожара работали два боевых расчета.

В 04.45 пожар был локализован, в 10.00 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.