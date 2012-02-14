Черкащина: мать и сын погибли при пожаре

Мать и сын погибли при пожаре 13 февраля в городе Каневе Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, сообщение о пожаре поступило каневским спасателям с улицы Шевченко. По информации соседей, в доме находилось два человека.

Пожарные в охваченном огнем доме нашли в одной из комнат тела 78-летней хозяйки и ее 51-летнего сына. Пострадавших вынесли в безопасное место, однако спасти им жизнь не удалось. Оба погибли от отравления угарным газом.