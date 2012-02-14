В Керчи школьницы тяжело отравились успокоительным

В Керчи в больницу были доставлены в тяжелом состоянии пять школьниц, принявших успокоительное перед танцевальным конкурсом.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел еще 10 февраля, но пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму сообщила о нем только сегодня.

«В Керчи проводился танцевальный конкурс. По словам одной из девочек, для того, чтобы успокоиться и не нервничать, подростки употребили медицинский препарат, не сообщив об этом педагогам», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники МВД составили на родителей пострадавших детей админпротоколы.

По данным правоохранителей, сейчас здоровью девочек ничего не угрожает.

Представитель крымской милиции отказалась сообщить УНИАН симптомы, с которыми школьницы попали в лечебницу. «Это вопрос к медикам», - сказала собеседница агентства.

По информации портала «Керчь - мой город», «скорая» увезла детей с конкурса «Школьные подмостки», в больницу они поступили в бессознательном состоянии. «Препарат, который приняли школьницы, при передозировке вызывает угнетение дыхательного центра, головокружение, тошноту, рвоту, галлюцинации и даже может привести к коме», - отмечает сайт.