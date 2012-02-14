Во Львовской области за сутки 11 лиц отравились угарным газом

Во Львовской области за сутки 11 лиц были госпитализированы в больницы с диагнозом „отравление угарным газом”.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

По его словам, сегодня ночью в Бродовскую районную больницу госпитализированы пять человек с диагнозом «отравления угарным газом». Все потерпевшие (двое взрослых 1969, 1982 гг. рождения и трое детей 2001, 2003 и 2010 гг. рождения) – жители с. Станиславчик, проживающие в частном жилом доме. Состояние потерпевших – средней тяжести. Вероятная причина отравления – неисправность печного отопления.

Также сегодня ночью в Каменка-Бусскую районную больницу были доставлены двое взрослых (супруги) 1978 и 1982 гг. рождения и двое детей 2005 и 2007 гг. рождения, проживающие в г. Каменка-Бусская, с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». Вероятная причина отравления – неисправность газовой колонки.

Также два случая отравления угарным газом зафиксированы вечером 13 февраля во Львове. В обоих случаях потерпевшие девушки 1989 и 1997 гг. рождения.