В Луганске студенты проводят акцию «Слушаю сердцем»

В Луганске студенты Луганского национального университета имени Тараса Шевченко проводят акцию «Слушаю сердцем» ко Дню святого Валентина. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба вуза.

Около 30 волонтеров, среди которых - 11 студентов ЛНУ с нарушением функции слуха, вышли на улицы, чтобы рассказать о любви на языке глухих и научить горожан «слушать сердцем».

«Мы хотим узнать, готовы ли в нашем городе слышать человека, который обращается на языке жестов, и как наше общество реагирует на таких людей. С каждым студентом во время акции будет работать профессиональный сурдолог, который поможет луганчанам понять, что им говорят на языке жестов, и пообщаться со слабослышащими. Студенты поговорят с горожанами в этот день о любви», - рассказал заведующая Центром реабилитационного и инклюзивного образования ЛНУ Ирина КЛИМЕНКО.

Таким образом, Дню Святого Валентина организаторы акции придают новое, более глубокое и социальное значение.

В рамках акции запланированы несколько мероприятий, которые помогут не только слабослышащим, но и обычным луганчанам научиться слышать сердцем.

В самом ЛНУ в знак солидарности с ребятами, которые имеют нарушение функции слуха, студенты и преподаватели решили утром в День Святого Валентина вместо обычных рукопожатий и привычных фраз приветствовать друг друга признаниями в любви на языке жестов. Для этого они в университете консультировались со специалистом-сурдологом и учили самые простые жесты-фразы.