Хмельниччина: за сутки обморозилось девять человек

В Хмельницкой области за сутки с диагнозом «обморожение» госпитализированы девять человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в оперативно-координационном центре Управления МЧС Украины в Хмельницкой области.

В то же время в регионе работает 522 пункта обогрева населения в развернутых палатках и отдельных объектах общественного назначения (кафе, торговые заведения, учебно-воспитательные комплексы, поселковые советы и т. п.).

На протяжении двух недель эти пункты посетили 6639 лиц.