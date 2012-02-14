Хмельниччина: за сутки обморозилось девять человек
14:06, 14 февраля 2012Новости регионов
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Госпитализированы
В Хмельницкой области за сутки с диагнозом «обморожение» госпитализированы девять человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в оперативно-координационном центре Управления МЧС Украины в Хмельницкой области.
В то же время в регионе работает 522 пункта обогрева населения в развернутых палатках и отдельных объектах общественного назначения (кафе, торговые заведения, учебно-воспитательные комплексы, поселковые советы и т. п.).
На протяжении двух недель эти пункты посетили 6639 лиц.
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