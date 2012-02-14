Тернопольщина: мошенник возле храмов выманивал деньги

В Тернопольской области задержали мошенника, который в райцентрах и селах выманивал деньги у пожилых людей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, 39-летний житель Львовской области подстерегал своих жертв возле храмов. Преимущественно, это были одинокие пожилые люди, которым он представлялся доверенным лицом священника. Объяснял, что привез свечи для храма, однако батюшка уехал в командировку, а поэтому просил деньги за свечи взять у кого-то из прихожан, а он потом эти средства вернет.

Доверчивые пенсионеры брали свечи, чтобы потом передать их священнику, при этом отдавали мошеннику от 1 до 10 тыс. грн. Тогда как полученный ими товар стоил в разы дешевле.

Когда же приходил священник, то оказывалось, что никаких свечей он не заказывал, и что людей просто обманули.

Задержали злоумышленника в Залищицком районе во время очередной махинации.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).