В общественном транспорте Киева измерят температуру

В общественном транспорте столицы проведут проверку соблюдения температурного режима.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее поручение дал председатель КГГА Александр ПОПОВ начальнику Главного управления транспорта и связи КГГА Евгению ВОДОВОЗОВУ.

Таким образом, учитывая жалобы и обращения киевлян в городской Call-центр, председатель КГГА поручил выяснить, по каким причинам наземный транспорт города плохо отапливается.

Осуществив соответствующую инспекцию и выяснив причины, Главное управление транспорта и связи обязано предложить пути решения проблемы с отоплением в общественном транспорте.

«Столичный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным. Если в салонах городских автобусов, трамваев или в вагонах городской электрички холодно, нам нужно признать, что подготовка транспортного хозяйства к зиме оказалась недостаточной», - подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, необходимо провести мониторинг соблюдения температурного режима в общественном транспорте и изыскать возможность исправить ситуацию.

«Необходимо изучить все варианты сохранения тепла в салонах подвижного состава общественного транспорта. Даже если исправить ситуацию в полной мере в этом году мы не сможем, то к следующей зиме мы обязаны более тщательным образом подготовить транспорт», – сказал председатель КГГА.