На Кировоградщине вынужденные каникулы у учеников 32 школ
13:05, 14 февраля 2012Новости регионов
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По состоянию на 13 февраля 32 общеобразовательных учебных заведения Кировоградской области не возобновили работу в связи со снижением температуры.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении образования и науки Кировоградской облгосадминистрации.
Приостановлен учебный процесс в Знаменском (8 школ), Маловысковском (23), Александрийском (1) районах. Не занимаются ученики 1-4 классов в 17 школах области - Вильшанском (15) и Александрийском (2) районах.
По состоянию на 9 февраля из-за сильных морозов в Кировоградской области приостановили работу 132 общеобразовательных учебных заведения.
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