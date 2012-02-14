На Кировоградщине вынужденные каникулы у учеников 32 школ

13:05, 14 февраля 2012
Новости регионов
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По состоянию на 13 февраля 32 общеобразовательных учебных заведения Кировоградской области не возобновили работу в связи со снижением температуры.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении образования и науки Кировоградской облгосадминистрации.

Приостановлен учебный процесс в Знаменском (8 школ), Маловысковском (23), Александрийском (1) районах. Не занимаются ученики 1-4 классов в 17 школах области - Вильшанском (15) и Александрийском (2) районах.

По состоянию на 9 февраля из-за сильных морозов в Кировоградской области приостановили работу 132 общеобразовательных учебных заведения.

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