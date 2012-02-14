Законно ли закрыли медицинский колледж в Киеве?

Частное высшее учебное заведение «Международный медицинский колледж» законно был лишен лицензии из-за ряда повторно выявленных нарушений в его деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной инспекции учебных заведений (ГИУЗ) Украины Михаил ГОНЧАРЕНКО, комментируя заявление руководства Международного медицинского колледжа, который брал на учебу слепых и глухих детей, о незаконности закрытия заведения.

По его словам, с 2008 по 2011 год ЧВУЗ «Международный медицинский колледж» четыре раза проверяли инспекторы, проверки проводились с участием представителей Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины и специалистов высших учебных заведений. Эти проверки проводились в соответствии с обращениями Министерства здравоохранения, народных депутатов, районной прокуратуры и общественных организаций.

Как сообщил М.ГОНЧАРЕНКО, во время последней проверки в деятельности колледжа был повторно выявлен ряд нарушений и недостатков, в частности, касающихся правовых оснований для создания колледжа, превышения на 30 человек лицензионного объема набора студентов, отсутствия договоров аренды помещений Киевской городской клинической больницы №1, отсутствия заключения о соответствии помещений санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности.

Также инспекция выявила в колледже недостаточное информационное обеспечение учебного процесса, недостаточное количество компьютеров, лабораторий и специализированных кабинетов, нарушения в кадровом обеспечении, отсутствие учебных планов, конспектов лекций и инструкций для проведения практических работ.

Кроме того, были проведены контрольные срезы знаний по пяти дисциплинам. Результаты контрольных работ показали несоответствие уровня знаний учащихся аккредитационным требованиям, сообщил М.ГОНЧАРЕНКО и отметил, что оценки выше тройки получили только 35% учащихся при норме 90%, а оценки «хорошо» и «отлично» - всего 20% студентов при норме не менее 50%.

«И только по совокупности повторно выявленных в колледже нарушений лицензионных условий, с учетом низкого качества знаний, Государственной инспекцией было подготовлено предложение о лишении Международного медицинского колледжа лицензии на осуществление образовательной деятельности. О закрытии колледжа речь не шла», - подчеркнул М.ГОНЧАРЕНКО.

При этом, отметил он, устранив зафиксированные нарушения, через год колледж имеет право подать заявку на повторное лицензирование.

М.ГОНЧАРЕНКО сообщил, что студентов Международного медицинского колледжа на учебу готовы принять Киевский городской медицинский колледж, Черкасский медицинский колледж, Харьковский базовый медицинский колледж, Херсонский базовый медицинский колледж, Львовский государственный медицинский колледж и Геническое медицинское училище.

При этом, по информации М.ГОНЧАРЕНКО, только 80 из 400 студентов колледжа являются инвалидами.

В свою очередь, заместитель директора Черкасского базового медицинского колледжа Ирина РАДЗИЕВСКАЯ, которая принимала участие в проверках Международного медицинского колледжа, отметила, что все замечания по работе колледжа объективны.

«И мы все единогласно подписали акт о том, что в таких условиях нельзя обучать студентов. Тем более, студентов-инвалидов» - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Международный медицинский колледж обучает слепых детей по специальности “медицинская сестра-массажист” и глухонемых - по специальности “зубной техник”. Всего с 1991 по 2011 рой колледж окончили 3 тыс. 400 чел.

8 февраля руководство «Международного медицинского колледжа» заявило, что учебное заведение было незаконно лишено лицензии, что проверка длилась всего несколько минут, а в здание ММК уже вселен другой медицинский колледж под сходным названием.

При этом исполняющий обязанности директора колледжа Виктор ЧЕРНЫШОВ заявил, что в Киеве больше нет образовательных заведений, которые обучают слепых и глухонемых на младших медицинских специалистов.