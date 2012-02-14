Больницу на Луганщине вчера «заминировал» 9-летний мальчик

Милиция Троицкого района Луганской области выяснила личность человека, который вчера предоставил ложное сообщение о минировании районной больницы в поселке Троицкое.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, им оказался 9-летний мальчик.

«Он объяснил, что ему скучно было сидеть дома, поэтому решил попугать взрослых. Теперь его родители будут возмещать финансовые траты, связанные с поиском «бомбы» в медучреждении. Решение о возмещении и сумме будет принимать суд по иску прокурора. Мальчик поставлен на учет в отдел по делам несовершеннолетних, так как совершил серьезное правонарушение», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в 17.30 в милицию поступило сообщение о заминировании здания районной больницы в поселке Троицкое.

Личным составом МЧС совместно с работниками милиции были эвакуированы больные и медицинский персонал больницы (всего 79 человек) и организовано дежурство на месте события.

В результате проверки здания больницы и прилегающей территории специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов. В 20.28 работы были завершены, вызов оказался ложным.