В Донецкой области приостановлены занятия в 47 школах

В Донецкой области в связи с сильными морозами приостановлены занятия в 618 классах 47-ми общеобразовательных учебных заведений в Марьинском районе и в городе Селидово (для 10 тыс. 984 учащихся, что составляет около 3,3% от общего числа учащихся в регионе).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на управление образования и науки ОГА.

Около 320 тыс. учащихся, или 96,7% от общего количества, продолжают обучение, заключено в сообщении.