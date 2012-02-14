В Донецкой области приостановлены занятия в 47 школах
12:11, 14 февраля 2012Новости регионов
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В связи с сильными морозами
В Донецкой области в связи с сильными морозами приостановлены занятия в 618 классах 47-ми общеобразовательных учебных заведений в Марьинском районе и в городе Селидово (для 10 тыс. 984 учащихся, что составляет около 3,3% от общего числа учащихся в регионе).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на управление образования и науки ОГА.
Около 320 тыс. учащихся, или 96,7% от общего количества, продолжают обучение, заключено в сообщении.
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