На Донеччине во время сильных холодов обморозилось 736 человек

В больницы Донецкой области в текущем году с конца января с жалобами на обморожение обратились 736 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

«По поводу обращений в больницы. С начала холодов 736 человек обратилось с жалобами на обморожение. Госпитализировано - 536 человек», - сказал губернатор.

При этом он добавил, что «летальных исходов – 41 случай со времени начала холодов, но гистологический анализ делается в течение двух недель, и поэтому пока подтверждены судмедэкспертизой 16 из 41 случаев смерти с данным диагнозом».