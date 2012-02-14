На Донеччине во время сильных холодов обморозилось 736 человек
11:47, 14 февраля 2012Новости регионов
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Обратились в больницы
В больницы Донецкой области в текущем году с конца января с жалобами на обморожение обратились 736 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ.
«По поводу обращений в больницы. С начала холодов 736 человек обратилось с жалобами на обморожение. Госпитализировано - 536 человек», - сказал губернатор.
При этом он добавил, что «летальных исходов – 41 случай со времени начала холодов, но гистологический анализ делается в течение двух недель, и поэтому пока подтверждены судмедэкспертизой 16 из 41 случаев смерти с данным диагнозом».
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