Рубят Святошинский лес, который защищает Киев от радиации

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, председатель депутатской фракции «Республика Киев» Денис МОСКАЛЬ обеспокоен незаконным уничтожение деревьев на территории Святошинского лесопаркового хозяйства.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии Д.МОСКАЛЯ.

Он отметил необходимость как можно быстрее прекратить вырубку Святошинского леса, ведь эти насаждения минимизируют негативное влияние на столицу тяжелых металлов, в том числе и радиоактивных элементов.

По словам Д.МОСКАЛЯ, по факту уничтожения зеленых насаждений на территории Святошинского лесопаркового хозяйства Святошинское райуправление ГУ МВД Украины в городе Киеве возбудило уголовное дело.

«Государственная экологическая инспекция в Киеве по поручению столичной прокуратуры провела перепроверку и выяснила, что в течение недели после возбуждения уголовного дела было вырублено еще 101 дерево, чем нанесен ущерб государству на сумму свыше 300 тысяч гривен», - отметил Д.МОСКАЛЬ.

Депутат подчеркнул, что, согласно информации прокуратуры, эти материалы будут приобщены к уголовному делу.

Д.МОСКАЛЬ подчеркнул, что лес возле пгт. Коцюбинское, которое входит в четвертую чернобыльскую зону, выполняет важную буферную функцию, в частности, по минимизации негативного влияния тяжелых металлов и соединений. Благодаря аккумуляционной способности лесных насаждений утилизировать эти элементы и соединения, существенно уменьшено влияние радиоактивного загрязнения на Киев после Чернобыльской катастрофы.

Д.МОСКАЛЬ добавил, что уничтожение Святошинского леса происходит «с разрешения» Коцюбинского поселкового совета, который вопреки законодательству передал в собственность физическим и юридическим лицам свыше 500 земельных участков общей площадью почти 100 га на территории КП «Святошинское лесопарковое хозяйство».

По убеждению депутата, с целью сохранения леса Киев должен как можно быстрее оформить КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» государственные акты на земельные участки.