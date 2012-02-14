В Евпатории из-за халатности медиков умер травмированный мужчина
Не оказали помощи пожилому человеку
Прокуратура Евпатории возбудила уголовное дело по факту неоказания помощи работниками городской больницы, которые, отказавшись госпитализировать пожилого человека, получившего тяжелые травмы при падении, отправили его домой, где пенсионер и умер.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«В ходе прокурорской проверки установлено, что медработники не госпитализировали пожилого человека, которого привезла в больницу карета "скорой помощи", оформив отказ от лечения и отправив больного домой, где он умер от полученных травм», - говорится в пресс-релизе.
Дело возбуждено по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса - «ненадлежащее выполнение обязанностей медиком».
Прокуратура поручила сотрудникам милиции провести досудебное следствие.