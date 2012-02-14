В Луганской области неизвестные «заминировали» райбольницу

В Луганской области неизвестные злоумышленники «заминировали» здание районной больницы в поселке Троицкое.

Как информировали УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, сообщение о заминировании поступило 13 февраля в 17.30.

Личным составом МЧС совместно с работниками милиции были эвакуированы больные и медицинский персонал больницы (всего 79 лиц) и организовано дежурство на месте события.

В результате проверки здания больницы и прилегающей территории специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов.

В 20.28 работы были завершены, вызов оказался ложным.