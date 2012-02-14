На Закарпатье автомобиль упал в реку: погиб водитель

В Закарпатской области автомобиль упал в реку: погиб водитель.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня в 16.15 от дежурного Иршавского районного отдела милиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Мукачево – Рогатин в селе Сильце Иршавского района. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» не справился с управлением и съехал с моста в реку Иршавку.

В результате ДТП водитель погиб на месте. Судьба пассажира, жителя с.Заречье, остается неизвестной.

В поисковых работах задействовано отделение спасательно-водолазной службы города Хуст.