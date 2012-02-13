На Черниговщине 15 случаев подозрения заболевания корью

В Черниговской области зарегистрировано 15 случаев подозрения заболевания корью.

Об этом УНИАН сообщили в областной СЭС.

По состоянию на 13 февраля в Черниговской области зарегистрировано 15 случаев подозрения заболевания корью в Бобровицком, Борзнянском, Нежинском, Черниговском, Сосницком районах (по одному случаю) и 10 – в городе Чернигове.

За последние сутки выявлено два случая заболевания корью в Черниговском и Сосницком районах. Заболели жительница Черниговского района (швея, которая работает фабрике) и студент Сосницкого аграрного лицея. У женщины течение болезни средней тяжести, она не госпитализирована. Студент, несмотря на легкое течение болезни, госпитализирован. Оба больных имеют прививки.

Как сообщал УНИАН, 6-9 февраля с подозрением на корь было госпитализировано десять курсантов Черниговского юридического колледжа Государственной пенитенциарной службы Украины. Установлено, что источником инфекции стал курсант, который посещал родственников во Львовской области, где корью болели дети.

Справка УНИАН. По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9 февраля с начала года в Украине зарегистрировано 3 тыс. 162 случая подозрения заболевания корью.