В Севастополе участились пожары на открытой территории

В Севастополе несмотря на продолжающиеся уже неделю сильные морозы, участились пожары на открытой территории: только 9 февраля пожарные пять раза выезжали тушить загорания в экосистеме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС в городе Севастополе.

В Балаклавском районе на территории Чернореченского лесничества сгорело 3 га травы и хвойной подстилки, в Нахимовском районе сгорело более 20 га. В селе Любимовка вдоль реки горел камыш на площади около 100 квадратных метров. В селе Пироговка сгорело 100 квадратных метров травы. Самый крупный пожар произошёл в районе памятного знака «Якорь» возле трассы «Севастополь-Бахчисарай» - горела трава на заброшенном совхозном поле, площадь пожара составила около 20 га.

Причина пожаров - неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.

Управление МЧС в Севастополе призывает не бросать горящие спички, окурки и золу из курительных трубок, а также не заправлять топливом баки двигателей внутреннего сгорания при работающих двигателях.