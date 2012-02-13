В Северодонецке из окна выбросилась 30-летняя женщина

В Северодонецке из окна на шестом этаже дома выбросилась 30-летняя женщина.

Как сообщил УНИАН депутат Северодонецкого городского совета Сергей САМАРСКИЙ, женщина была доставлена в городскую больницу с многочисленными травмами.

«Врачи боролись за ее жизнь, но она умерла. Женщина выбросилась из многоэтажки, с которой уже выбрасывался мужчина в прошлом году и погиб», - сказал С.САМАРСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Северодонецке с высоты седьмого этажа упал мужчина, который получил катотравму, несовместимую с жизнью.

В этом году в Северодонецке уже были подобные случаи: 10 января 22-летний парень выбросился с 9-го этажа, 29 января с высоты четвертого этажа упал пожилой мужчина. Оба человека погибли.

В ноябре прошлого года в городе произошло пять подобных фактов суицида.