В Харьковском метрополитене умер мужчина
11:18, 13 февраля 2012Новости регионов
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Внезапно стало плохо
В Харьковском метрополитене умер мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы происшествия, накрытое простыней тело около 10.00 лежало на платформе станции метро «Героев труда».
Работники милиции оградили место происшествия предупредительной лентой.
В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области корреспонденту УНИАН сообщили, что умерший – пожилой мужчина, которому внезапно стало плохо на станции метро. В настоящее время правоохранители выясняют возраст и личность умершего.
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