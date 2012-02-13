В Харьковском метрополитене умер мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы происшествия, накрытое простыней тело около 10.00 лежало на платформе станции метро «Героев труда».

Работники милиции оградили место происшествия предупредительной лентой.

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области корреспонденту УНИАН сообщили, что умерший – пожилой мужчина, которому внезапно стало плохо на станции метро. В настоящее время правоохранители выясняют возраст и личность умершего.