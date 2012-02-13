В Жашкове горел дом: 9 семей остались без крова

В городе Жашков Черкасской области в результате пожара в многоквартирном доме 9 семей остались без крова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, пожар произошел ночью 12 февраля.

В связи со значительной сложностью пожара и спецификой здания (под многоквартирный дом была переоборудована старая конюшня с большим количеством легковоспламеняющихся материалов) на место загорания были направлены пожарно-спасательные расчеты сразу из трех районов. Кроме двух расчетов Жашковского райотдела МЧС, в ликвидации пожары принимали участие спасатели из городов Умань и Монастырище, а также МПК села Тетеровка и добровольная пожарная команда ОАО «Жашковский элеватор».

Пожар тушили более 7 часов. Благодаря профессиональным действиям пожарных, работу которых осложнял 25 градусный мороз, от огня удалось спасти шесть из 9 квартир.

Огнем уничтожены две жилые комнаты, повреждена одну комнату, 320 кв. м перекрытия и кровли дома. Никто не пострадал. В целом в доме проживали 11 человек. Все жители временно отселены к родственникам и соседям.

Причиной масштабного пожара стала неисправная печь в одной квартире. Размер материальных убытков устанавливается.