Под Харьковом горел развлекательный центр

В поселке Циркуны Харьковского района горел развлекательный центр.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении в Харьковской области, пожар произошел в развлекательном центре «Парк-Жуки» 12 февраля около 6.45.

На момент прибытия пожарных огнем была охвачена крыша и второй этаж двухэтажного здания. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.

Людей в здании на момент возникновения пожара не было.

Причина пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.