Николаевщина: в результате пожара погибли семеро детей
09:40, 13 февраля 2012Новости регионов
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Мать в тяжелом состояниие
Сегодня в 6.15 в с. Конецполь Первомайского района Николаевской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли семеро детей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, дети в возрасте от 2 до 14 лет погибли от отравления продуктами горения.
Их мать с ожогами тела в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.
В 7.00 двумя пожарно-спасательными отделениями МЧС пожар был локализован и в 7.20 ликвидирован. Причина пожара устанавливаются.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа территориального управления МЧС у Николаевской области.
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