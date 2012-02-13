Николаевщина: в результате пожара погибли семеро детей

Сегодня в 6.15 в с. Конецполь Первомайского района Николаевской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли семеро детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, дети в возрасте от 2 до 14 лет погибли от отравления продуктами горения.

Их мать с ожогами тела в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.

В 7.00 двумя пожарно-спасательными отделениями МЧС пожар был локализован и в 7.20 ликвидирован. Причина пожара устанавливаются.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа территориального управления МЧС у Николаевской области.