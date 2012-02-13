В Феодосии взорвалась котельня
Обслуживала 29 домов, школу и детсадик
В Феодосии продолжается ликвидация последствий взрыва в котельной, которая обслуживает 29 пятиэтажных жилых домов, общеобразовательную школу и детсад.
Как сообщает пресс-служба МЧС, взрыв произошел в воскресенье в 14.05. В результате взрыва произошло обрушивание пяти плит перекрытия и повреждение кровли на площади около 100 кв. м. Общая площадь котельной - 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина взрыва – неисправность оборудования котла.
Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС горгосадминистрации приняла решение, что на период проведения восстановительных работ подача теплоносителя в жилые дома, школу и детский сад будет осуществляться от соседней котельной.
Главным территориальным управлением МЧС в Крыму на месте происшествия развернуты два пункта обогрева.
Ситуация находится под контролем Главного территориального управления МЧС в АРК.