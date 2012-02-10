В Житомирской области из-за снега обрушилась крыша школы
16:50, 10 февраля 2012Новости регионов
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Никто не пострадал
9 февраля в Управление МЧС в Житомирской области поступило сообщение о том, что в селе Барвиновка Новоград-Волынского района из-за массы снега обрушилось 60 кв. м крыши учебного корпуса Барвиновской общеобразовательной средней школы.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате обрушения никто не пострадал.
Угроза другим строительным конструкциям отсутствует.
Материальные убытки устанавливаются.
Данное событие на учебный процесс не повлияло.
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